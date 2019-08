Dimentica al bar zaino con 10 mila euro

Il titolare glielo restituisce dopo un’ora Avventura a lieto fine martedì 27 agosto a Brindisi per un turista bergamasco che è tornato nel locale e ha riavuto la borsa.

È stato davvero fortunato il turista di Bergamo che ieri mattina, a Brindisi, ha dimenticato in un bar uno zaino contenente una somma di denaro consistente: «Più o meno diecimila euro» secondo il titolare del Bar Vertigo di via Provinciale per San Vito, Valentino Mele, che ha tenuto da parte lo zaino e lo ha riconsegnato al proprietario un’ora dopo. L’avventura a lieto fine è avvenuta ieri mattina, verso le 10,30, nel bar a quell’ora pieno di clienti. Tra turisti, residenti, cappuccini e gelati, i dipendenti impegnati a servire ai tavoli si sono accorti di quello zainetto di pelle nera appoggiato su una mensola e lo hanno segnalato al titolare.

Era evidente che fosse stato dimenticato da qualcuno, anche perchè nessuno dei clienti presenti in quel momento lo ha reclamato. Così Mele ha deciso di aprirlo per poter controllare i documenti e rintracciare il proprietario. Enorme stupore quando ha trovato all’interno una grossa mazzetta di contanti, carte di credito e documenti, compresa la patente. Subito lo zainetto è stato messo da parte e custodito in un luogo sicuro mentre è partita la caccia all’uomo di Bergamo che lo aveva dimenticato al bar. Al «Vertigo» non hanno nemmeno fatto in tempo a cominciare le indagini che dopo circa un’ora il proprietario si è presentato, visibilmente agitato, pensando probabilmente di aver perso soldi, documenti e patente e di essersi rovinato irrimediabilmente il viaggio. Ha parcheggiato la Mercedes davanti al locale e quando ha chiesto al titolare se avessero trovato uno zainetto nero, ha potuto tirare un sospiro di sollievo. Lo zainetto e tutto il suo prezioso contenuto gli è stato restituito e lui si è profuso in mille ringraziamenti a tutto il personale per l’onestà dimostrata, «esempio per tutta la città». Ha poi insistito per dare al personale del bar una mancia di 50 euro.

