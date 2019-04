Diritti e tutela dei lavoratori

Primo Maggio, corteo con i sindacati Lavoro, diritti, stato sociale, Europa: sono le parole chiave del corteo del Primo Maggio per Cgil, Cisl e Uil. Il corteo a partire dalle 9 in piazzale Marconi.

Lavoro, diritti, stato sociale, la nostra Europa: sono queste le parole d’ordine scelte quest’anno dai tre sindacati confederali per le celebrazioni del Primo Maggio. Cgil, Cisl e Uil Bergamo invitano i bergamaschi al corteo di mercoledì primo maggio: il ritrovo è alle 9 in stazione per poi sfilare per le vie della città. Alle 11 in piazza Vittorio Veneto, ci sarò l’intervento di Onofrio Rota, segretario generale Fai-Cisl nazionale a nome dei tre sindacati confederali.

«Per un’Europa che ricalibri le proprie politiche sul lavoro e sulle persone, che sia più umana e sociale»: è l’auspicio espresso nella conferenza stampa di venerdì 26 aprile dai tre segretari generali di Cgil, Cisl e Uil di Bergamo, Gianni Peracchi, Francesco Corna e Angelo Nozza. «L’Europa tanto vituperata dall’attuale compagine governativa è invece quella che può fornire all’Italia quei finanziamenti che tanto servirebbero a far ripartire la nostra economia, innanzitutto sul fronte delle infrastrutture. Ma l’esigenza di maggiore coesione europea non ha solo carattere economico, bensì anche di stato sociale: è necessario che il nostro paese, con il proprio welfare, costruisca alleanze con i paesi dotati di uno stato sociale più avanzato».

Questa mattina si è parlato anche di povertà: i sindacati confederali bergamaschi hanno sottolineato come la loro «visione di lotta alla povertà non passi da misure assistenzialistiche che dovrebbero essere solo temporanee, ma innanzitutto da un lavoro dignitoso, con un salario giusto ed equo e nel quadro di un contratto che non venga stipulato – come spesso è accaduto negli anni della crisi – da organizzazioni sindacali marginali che hanno poca o nessuna rappresentanza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA