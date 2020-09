(Foto by Luca Bordoni)

L’arrivo del feretro alla chiesa di Telgate (Foto by Luca Bordoni)

«Dolce, di poche parole e sempre attento»

Telgate, l’ultimo saluto a Fabrizio Si è svolto giovedì 24 settembre a Telgate il funerale di Fabrizio Muscas , il 44enne morto dopo essere uscito di strada con la bicicletta domenica mattina sul Monte Orfano.

Si è svolto alle 14.30 di giovedì 24 settembre nella parrocchiale di Telgate il funerale di Fabrizio Muscas, il papà di 44 anni morto dopo essere uscito di strada con la sua bicicletta durante un’escursione domenica sul Monte Orfano nel bresciano. Molta la gente che ha partecipato alla cerimonia celebrata da don Alberto Varinelli, con il parroco don Mario Gatti e don Nazzareno Bertoli.

Un’amica del paese ha preso la parola per ricordarlo: «All’inizio eri sempre serio, impettito, con quell’inconfondibile accento sardo. Ti chiamavamo “pantofola” e quando l’hai saputo ci hai riso su. Poi ti sei sciolto con l’amore di Marcella e delle tue figlie. Eri proprio uno di noi: dolce, silenzioso, vigile e attento. Tra i tuoi amici lasci solo bellissimi ricordi».

Ora il corpo di Fabrizio Muscas tornerà in Sardegna per essere seppellito nel cimitero di Santadi, piccolo centro in provincia di Carbonia-Iglesias.

© RIPRODUZIONE RISERVATA