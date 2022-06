Domenica a Bergamo la Camminata Nerazzurra, le modifiche alla viabilità

Il Comune ha pubblicato un’ordinanza che istituisce i seguenti provvedimenti viabilistici: domenica dalle 6 e fino a cessato bisogno in via Mario Bianco nel tratto tra via Sora e via Tasso, in largo Belotti nel tratto compreso tra via Sabotino e largo Gavazzeni e anche nel piazzale antistante gli Uffici Statali e in via Monte Grappa divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati; in Largo Colle Aperto sul lato sinistro in direzione di via Boccola, in via Torni all’altezza della curva e in via Cavagnis dopo la fermata del bus divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree adibite a punti di ristoro. Dalle 7,30 e fino a cessato bisogno in largo Gavazzeni e in largo Belotti all’intersezione con via Sabotino divieto di transito. Divieto di transito anche in viale Roma.