Domenica di incidenti in montagna

Numerosi interventi dell’elisoccorso Numerosi interventi domenica in montagna per la VI Delegazione Orobica, che hanno richiesto l’impegno di diverse squadre.

Il primo poco dopo mezzogiorno per una persona che ha avuto un malore nei pressi della Baita Cassinelli. Sul posto l’elisoccorso da Brescia, con un tecnico della base di Clusone. Un’ora dopo presso Malga Alta di Barbarossa, nel territorio di Vilminore, intervento per una caduta, una donna ha riportato una distorsione a un ginocchio: una squadra con l’elicottero di Sondrio ha trasportato l’infortunata a Bergamo in ospedale.

Nel giro di mezz’ora, altra richiesta per un incidente simile: una signora con una distorsione a un ginocchio, nella zona del rifugio Albani e poco dopo un soccorso per una donna caduta mentre stava sciando a Colere. Sul posto l’elisoccorso di Bergamo.

«Il centro operativo di Clusone prevede la presenza continua delle squadre, soprattutto nelle giornate e nei periodi in cui a livello statistico il numero di interventi può essere maggiore, in modo da garantire l’immediata attivazione dei tecnici. Persino negli interventi che sono considerati ordinari e senza particolari conseguenze per le persone coinvolte, il tempismo è un fattore essenziale per fare in modo che la situazione sia sotto controllo e non evolva in qualcosa di più complesso» spiegano dal Soccorso alpini, e aggiungono: «Quando capita un incidente in montagna o ci si trova in reale difficoltà, la procedura corretta è quella di chiamare il 112: la Centrale provvederà a valutare e a inviare sul posto tutte le unità necessarie per risolvere la situazione».

