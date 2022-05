Domenica il Bergamo Historic Gran Prix in Città Alta: chiude al traffico l’anello delle Mura

Il Circuito delle Mura verrà percorso anche quest’anno in senso orario come nel 1935, con partenza da Piazza della Cittadella, attraverso la porta del Pantano scendendo dalla Boccola, il lungo rettilineo fino alla chiesa di Sant’Agostino per imboccare, passata l’impegnativa curva con cambio di pendenza, la salita del Viale delle Mura e affrontare infine la chicane della porta San Giacomo, giungendo infine al traguardo. Il tracciato verrà chiuso al traffico nel pomeriggio e misura 2.980 metri.

Per garantire lo svolgimento della corsa, è stata emessa un’ordinanza che istituisce i seguenti provvedimenti viabilistici

in Largo Colle Aperto, viale delle Mura, parcheggio Baluardo di S. Michele, via Fara, via San Lorenzo, via della Boccola:

- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per tutte le categorie di veicoli;

- in via Fara (a margine del prato):

- restringimento della carreggiata a vista;