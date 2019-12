Domenica in centro, traffico in tilt

Strade chiuse e lunghissime code Code per arrivare in centro: sono moltissimi che stanno cercando di raggiungere la città in auto. Ma la Ztl stabilita fino alle 19 di domenica 8 dicembre non sta aiutando.

Una folla sta invadendo il centro chiuso al traffico per la prima mini Ztl di Natale. Dalle 14 di domenica 8 dicembre il bel tempo ha invogliato coppie e famiglie a godersi una passeggiata per gli acquisti di Natale, creando però super ingorghi con lunghe code e traffico intenso per entrare in città e in centro.

Il traffico è sostenuto tra viale Roma, viale Papa Giovanni XXIII, via Verdi e via Camozzi e la Ztl di Natale del pomeriggio non sta aiutando:ricordiamo infatti che dalle 14 alle 19 il traffico verrà eccezionalmente chiuso anche tra piazza Cavour e largo Gavazzeni, su viale Roma – dai Propilei alle vie Tasca e Petrarca –, su via Tiraboschi, e nel tratto di viale Papa Giovanni XXIII compreso tra i Propilei e l’incrocio con le vie Mai e Paleocapa. Questo sta provocando disagi e rallentamenti.

Lunghe code in via San Giorgio fin sulla Briantea e anche in via Autostrada il traffico è completamente paralizzato. Intorno alle 15.20 chiuse completamente viale Papa Giovanni e via Paleocapa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA