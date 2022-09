Domenica si corre la StraBergamo: ecco tutte le modifiche alla viabilità in centro città

Dalle 6 alle 14 di domenica 11 settembre e comunque fino al termine della manifestazione, divieto di sosta con rimozione forzata esteso a tutte le categorie di veicoli per l’allestimento dei punti di ristoro;

- in Largo Colle Aperto nello spazio cicli/motocicli e ricarica veicoli elettrici;

- in Via Cavagnis n. 19;

- in Via San Sebastiano all’intersezione con Via Pascolo dei Tedeschi;