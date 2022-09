Dopo le polemiche, Arriva comunica che il bonus trasporti sarà spendibile anche online

Dopo le polemiche degli scorsi giorni sollevate da alcuni utenti delle valli che lamentavano il disagio di doversi recare nelle sedi delle aziende di trasporto per poter usufruire del bonus trasporti, la società Arriva Italia ha comunicato che ora è possibile ottenerlo anche online. Ecco il comunicato: «Occorre prima ottenere il codice del Bonus accedendo all’indirizzo bonustrasporti.lavoro.gov.it tramite Spid o Cie ed indicando «Arriva Italia» come gestore di trasporto. Una volta completata questa procedura e ottenuto il buono, sarà possibile acquistare l’abbonamento sul portale web seguendo la normale procedura di acquisto e, una volta nella schermata «Seleziona come vuoi ricevere l’abbonamento», inserire il codice del buono nell’apposita sezione.

Pertanto, è consigliato prediligere la modalità di acquisto on-online anche per coloro in possesso di bonus e per coloro che hanno già effettuato una prenotazione allo sportello. La prenotazione è annullabile cliccando sul link presente all’interno della mail di conferma. Inoltre, chi ha effettuato una prenotazione entro il 9 settembre potrà viaggiare a bordo dei mezzi nelle giornate di lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 semplicemente esibendo copia digitale o cartacea della stessa, anche se sprovvisto momentaneamente di abbonamento.