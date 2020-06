Due Giugno di speranza e sobrietà

Bergamo, segui qui in diretta la cerimonia Festa della Repubblica martedì 2 giugno. In piazza Vittorio Veneto presenti le autorità. Alle 10 alzabandiera, deposizione della corona e messaggio di Mattarella. La diretta sul nostro sito e su Bergamo Tv.

C’è voglia di normalità e di ripresa, accompagnate dalla necessità di non abbassare la guardia, soprattutto qui a Bergamo, la città più colpita dall’epidemia di coronavirus. Per questo per martedì 2 Giugno, è stata organizzata una cerimonia «improntata all’assoluta sobrietà» – come precisa la Prefettura in una nota – in occasione del 74° anniversario di fondazione della Repubblica italiana. L’appuntamento – ma solo per le autorità religiose, civili e militari – per le 10 in piazza Vittorio Veneto.

I cittadini potranno seguire l’evento in diretta anche qui sul nostro sito grazie alle telecamere di Bergamo Tv (canale 17 del digitale terrestre), che riprenderanno l’intera cerimonia, che si aprirà con l’alzabandiera, dopodiché si procederà con la deposizione delle corone d’alloro al Monumento ai Caduti e, infine, sarà data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

«La particolare situazione di emergenza sanitaria – scrive la Prefettura in una nota – ha imposto, in linea con le disposizioni impartite dal governo, l’organizzazione di una cerimonia improntata ad assoluta sobrietà, alla quale sono state invitate le Autorità religiose, civili e militari cittadine». Per la Festa della Repubblica il Capo dello Stato sarà invece a Codogno, il centro del Basso lodigiano dove venne registrato quello che è stato considerato il «paziente uno» del Covid-19 in Italia: il trentottenne lodigiano ricoverato la sera del 19 febbraio proprio all’ospedale di Codogno e poi ricoverato al San Matteo di Pavia fino a fine marzo (quando, guarito, venne dimesso). Mattarella ha espresso la volontà di raggiungere il Basso lodigiano anche per dare un segnale in un momento in cui il Paese sta provando a rialzarsi dalla pandemia e dal lungo lockdown, con i dati dei contagi per fortuna in continuo calo.

La sera di lunedì, alla vigilia della festa, i giardini del Quirinale ospiteranno il concerto per il 2 Giugno, che quest’anno sarà dedicato a tutte le vittime del coronavirus: protagonista l’Orchestra del Teatro dell’opera di Roma, diretta da Daniele Gatti.

