Due nuove aperture in via XX Settembre: Victoria’s Secret e Bath & Body Works

Nuove aperture in centro a Bergamo, due marchi internazionali sono sbarcati in via XX Settembre all’incrocio con Largo medaglie d’Oro inaugurando i loro store attigui venerdì 30 settembre. Si tratta di Victoria’s Secret (che ha aperto anche altri due store a Modena e a Salerno) e Bath & Body Works. Entrambi i marchi sono stati portati in Italia dal Gruppo Percassi che aprirà a breve nello stesso palazzo anche un nuovo punto vendita Starbucks .