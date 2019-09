È la stagione degli amori per i cervi

Ascolta la loro «serenata» - Video In Valle Seriana il nostro Mirco Bonacorsi si è appostato per ammirare i cervi nella stagione degli amori e li ha ripresi. Il loro particolare verso per conquistare le femmine, il bramito fa eco in tutta la valle.

In autunno, come ogni anno, arriva la stagione dell’amore dei cervi. In alcuni particolari punti delle nostre valli è possibile assistere a questo splendido spettacolo: il bramito dei cervi. Mirco Bonacorsi ha montato un video per mostrarcelo e soprattutto per farci sentire di che cosa si tratta.

