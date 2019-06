È morta cadendo nel torrente a Lizzola

Oggi l’addio alla pensionata di Loreto Amava andare a Lizzola, e proprio nella località della Val Seriana dove aveva una seconda casa, ha perso la vita in un incidente. I funerali nel pomeriggio a Bergamo, nel quartiere di Loreto.

La donna, Giuliamaria Paravisi 71enne di Bergamo, in villeggiatura a Lizzola, ha perso la vita il 7 giugno a seguito della caduta nel torrente Bondione. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Clusone e dei soccorritori la signora, in pensione, stava buttando nel bosco sottostante casa, oltre la strada, dell’erba tagliata poco prima nel giardino. Per cause in via di accertamento è scivolata lungo la scarpata, precipitando nel sottostante letto del torrente.

Si presume che la donna, nel gettare i rifiuti vegetali, si sia sporta troppo perdendo l’equilibrio e sia finita nel precipizio con un volo di una trentina di metri, fermandosi sulle rocce sottostanti. Oltre al marito, lascia i figli Federica e Marco. I funerali lunedì 10 giugno dalle 15 nella chiesa parrocchiale di Loreto.

