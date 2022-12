È scomparso Gianni Ravasio. Bergamo piange «l’artista dei fiori»

È mancato martedì 27 dicembre a 82 anni Giovanbattista Ravasio , soprannominato Gianni e molto conosciuto per l’attività di fiorista . Il padre Eugenio , insieme al fratello Vittorio ,

Gianni Ravasio

hanno portato a Bergamo orchidee e papaveri, trasmettendo la passione ai rispettivi figli Gianni e Adriano, sempre uniti nella gestione del negozio di Largo Belotti in centro a Bergamo e a pochi metri dalla Camera di Commercio. L’attività - aperta nel 1936 da Vittorio Ravasio dopo un’esperienza di lavoro nei giardini vaticani di Castel Gandolfo - ha servito per decenni migliaia di clienti. Fino ai primi anni 2000 i Ravasio gestivano anche un secondo esercizio in Città Alta.