Le forze dell’ordine in via Maironi da Ponte (Foto by Bedolis)

«È stato un incidente»

Indagata la mamma della vittima La donna è stata uccisa a pugni e calci in casa, ma la madre insiste: è stato un incidente. La donna ora è indagata.

«Quella sera mia figlia era al piano terra con il suo ragazzo e mio fratello e l’avevo chiamata per salire a mangiare: lei cenava sempre tardi. Io non ho visto la scena ma loro due mi hanno detto che aveva sbattuto la testa contro un armadietto: è stato un incidente. Appena l’ho vista a terra non cosciente ho chiamato i soccorsi e il suo ragazzo in quel momento era affianco a me». Silvana Roncoli è la madre della trentaquattrenne Viviana Caglioni, deceduta lo scorso 6 aprile, una settimana dopo il ricovero in ospedale.

Per la sua morte negli scorsi giorni è stato arrestato il suo compagno Michele Locatelli, che ora si trova in carcere con l’accusa di omicidio aggravato da motivi abbietti e futili. Ma la madre della ragazza nega che si sia trattato di un omicidio. La sua versione però non ha convinto gli investigatori che l’hanno quindi indagata per aver coperto il presunto assassino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA