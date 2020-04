Bergamo, brutale omicidio in famiglia

Uccide a calci e pugni la compagna di 34 anni La tragedia è avvenuta nella notte tra il 30 e il 31 marzo in via Maironi da Ponte. L’accusato dell’omicidio è un 42enne che insieme alla mamma della compagna uccisa, la sera dell’aggressione, hanno chiamato i soccorsi dicendo che la donna era caduta in casa e si era ferita accidentalmente. La 34enne è deceduta, il 6 aprile, una settimana dopo il ricovero in ospedale. I sospetti sulle ferite hanno fatto partire le indagini che si sono concluse con l’arresto dell’uomo.

La vittima si chiama Viviana Caglioni, 34enne di Bergamo, l’accusato di averla barbaramente picchiata e uccisa è Cristian Michele Locatelli, 42enne bergamasco con un serie di precedenti per rapina che è ora in carcere a Bergamo.

Secondo quanto dichiarato dagli inquirenti nella mattinata di domenica 26 aprile, l’aggressione sarebbe avvenuta tra il 30 e il 31 marzo in una casa di Bergamo in via Maironi da Ponte. Si tratta di un’abitazione divisa in due appartamenti separati con uno spazio comune in cui la coppia viveva con la madre di lei e lo zio.

Locatelli dice di averla picchiata per motivi di gelosia, ma secondo gli inquirenti è stato solo un pretesto. Nella brutale aggressione l’ha pestata con calci e pugni alla testa e all’inguine. Viviana è morta in ospedale, una settimana dopo, il 6 aprile per le gravi ferite riportate.

È proprio dalle strane ferite, non compatibili con una semplice caduta, con cui la donna è arrivata in ospedale, segnalate sia dai soccorritori, sia dai medici, che sono partite le indagini della Squadra Mobile della Questura di Bergamo. La sera dell’aggressione, infatti, la madre di lei e il Locatelli avevano chiamato il 118 dichiarando che Viviana si era ferita per una caduta accidentale.

Dopo la morte di Viviana gli investigatori hanno sentito sia la madre di lei, sia il compagno, Michele Locatelli, ma la loro versione è rimasta sempre la stessa: Viviana è caduta accidentalmente in casa. Vengono comunque posti sotto intercettazione telefonica.

È lo zio, anche lui presente la sera dell’aggressione, che comincia a parlare e a descrivere quello che è successo nella tragica notte del 30 marzo. L’uomo racconta della terribile aggressione del Locatelli, i cui violentissimi colpi lasciano Viviana stesa sul pavimento esanime per un’ora prima che vengano chiamati i soccorsi.

Locatelli viene così interrogato, ma si avvale della facoltà di non rispondere. Per lui scattano le manette e finisce in carcere con l’accusa di omicidio aggravato da motivi abbietti e futili. Risulta indagata anche la madre di lei che ha continuato a sostenere la posizione del presunto omicida.

