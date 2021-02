EasyJet sbarca all’aeroporto di Orio

Voli verso la Sardegna dal 28 maggio La compagnia di Luton sbarca ora nella base principale italiana di Ryanair, altro vettore a basso costo.

EasyJet sbarca a Orio al Serio per i voli domestici. Lo annuncia il Gruppo di Luton che dal prossimo 28 maggio collegherà Bergamo e Olbia con un volo quotidiano. Con l’arrivo a Orio, EasyJet opererà su tutti i principali aeroporti lombardi, arrivando a collegare la Lombardia con oltre 61 aeroporti nazionali ed europei durante l’estate 2021. Per l’estate è prevista anche l’apertura della rotta tra Palermo ed Amsterdam.

Per EasyJet la Lombardia rappresenta un «mercato chiave». Dopo aver iniziato nel 1998 le operazioni a Milano Malpensa, dove ha successivamente aperto una base nel 2006, basando 21 aeromobili Airbus A319, A320 e A321-Neo, la compagnia di Luton sbarca ora nella base principale italiana di Ryanair, altro vettore a basso costo. EasyJet opera anche da Milano Linate dal 2009 e dalla prossima estate inizierà ad operare anche all’aeroporto di Milano-Bergamo arrivando a servire 18 aeroporti italiani e portando a 65 le rotte nazionali e internazionali con cui collegherà la regione.

Quanto alla Sardegna, con l’introduzione della rotta su Bergamo, EasyJet aggiungerà un ulteriore collegamento dall’aeroporto di Olbia Costa Smeralda, dove easyJet è la prima compagnia per numero di posti offerti e destinazioni servite, con ben 20 rotte nazionali e internazionali.

«Siamo entusiasti di annunciare questa nuova rotta e di avviare una collaborazione con l’aeroporto di Milano Bergamo», commenta Lorenzo Lagorio, country manager di EasyJet Italia, sottolineando che «l’emergenza sanitaria e le diverse restrizioni hanno messo a dura prova tutto il comparto».

«Crediamo - prosegue - che sia fondamentale continuare ad ampliare la nostra offerta e intercettare la domanda di viaggio dei nostri clienti». La nuova rotta rappresenta inoltre «l’occasione per iniziare una collaborazione con l’aeroporto di Bergamo, che ci auguriamo sarà proficua e generi ulteriori opportunità di sviluppo in futuro, nonché di ampliare il portafoglio di rotte con cui colleghiamo Olbia a sempre più destinazioni in Italia e in Europa». «I segnali per la prossima estate sono positivi- conclude - e ci auguriamo di cuore che i continui progressi nei programmi di vaccinazione, in aggiunta alle misure di sicurezza aggiuntive che abbiamo introdotto e a quelle implementate dagli aeroporti, possano incoraggiare gli italiani a prenotare le proprie vacanze con fiducia».

Dall’aeroporto di Orio al Serio, il direttore «aviation» di Sacbo, Giacomo Cattaneo, sottolinea che l’arrivo di EasyJet, che Sacbo accoglie «con soddisfazione», induce a «considerare la fase di ripresa una prospettiva non solo auspicata, ma soprattutto reale, in particolare lungo le rotte su cui si ritiene che la domanda debba crescere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA