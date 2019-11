Ecco l’app per condividere gli appunti

«Un aiuto per superare gli esami» «Blunì», vincitrice del contributo speciale «Industria creativa e culturale» alla StartCup Bergamo 2018, nasce dall’intuizione di Samir Legdah, 26 anni, residente a Trescore Balneario. È stata rilasciata in via sperimentale all’Università di Bergamo.

Preparare un esame universitario non è mai stato così facile grazie a «Blunì», l’applicazione a prova di «30» nata con lo scopo di favorire l’interscambio di appunti e di esercizi tra studenti. Chi condivide il proprio «sapere» verrà, ovviamente, premiato con buoni da spendere su diverse piattaforme on line. Vincitrice del contributo speciale «Industria creativa e culturale» alla StartCup Bergamo 2018, «Blunì» nasce dall’intuizione di Samir Legdah, 26 anni, residente a Trescore Balneario, Samir è laureato in Ingegneria informatica all’Università di Bergamo e ha iniziato la sua carriera da libero professionista come sviluppatore informatico. Al progetto si sono uniti Rachid Zouaoui e Bara Addoul Abas. Da qualche settimana l’applicazione è stata rilasciata in via sperimentale all’Università di Bergamo, dove ha incontrato il parere favorevole degli studenti.



