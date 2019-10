Edoomark: riparte il festival

del cinema con gli studenti Settima Arte Festival, il progetto educativo promosso da Oriocenter che coinvolge gli studenti del Mediacenter Che Classe di Edoomark, è tornato. A partire da lunedì 7 ottobre, lo shopping center bergamasco ha ripreso ad ospitare gli studenti degli istituti superiori della provincia per un’esperienza di alternanza scuola lavoro davvero originale.

Settima Arte infatti non è solo un concorso che premia i migliori cortometraggi realizzati dai ragazzi ma un’idea innovativa di alternanza nata dalla collaborazione con Edoomark. Ogni settimana una classe di studenti delle superiori è ospite dello shopping center con l’obiettivo di realizzare il cortometraggio che parteciperà alla kermesse. I ragazzi non sono certo da soli in questa avventura ma sono affiancati dagli educatori di Edoomark e da videomaker professionisti. Durante la settimana si occupano di tutte le fasi di lavorazione del filmato: dall’ideazione alla scrittura della sceneggiatura, dalla recitazione alle riprese, fino al confezionamento finale.

Un’attività di certo divertente ma soprattutto educativa perché l’obiettivo di realizzare in poco tempo un prodotto audiovisivo finito li aiuta a sviluppare quelle competenze trasversali rilevanti in qualsiasi contesto lavorativo (per esempio capacità organizzative, problem solving, autonomia e flessibilità).

Lo scorso anno su 12 classi di altrettanti istituti superiori bergamaschi partecipanti il premio è andato a Game Of Roles, corto realizzato dai ragazzi della 4H del Liceo Secco Suardo. Il video racconta le disavventure di una giovane commessa un po’ impacciata alle prese con la sua prima esperienza lavorativa. Ma non tutto è come sembra…. Se volete sapere come va a finire la storia guardate il filmato completo sul sito di CheClasse.

