Elezioni, presentate le liste: sono 363 Tutti i candidati dei 169 comuni su L’Eco

Elezioni, presentate le liste: sono 363

Circa 363 liste, poco meno di 350 aspiranti sindaci, una folta schiera di possibili futuri consiglieri: con la consegna ufficiale, tra venerdì e ieri, delle candidature, nei Comuni è iniziato il conto alla rovescia per le elezioni amministrative del 26 maggio.

La prima certezza, scorrendo l’elenco dei 169 paesi e città con amministrazioni in scadenza, è che ben tre, per quest’anno, dovranno rinunciare all’appuntamento con le urne. A Oneta, Colere e Valleve, infatti, non si è presentato alcun candidato (cinque anni fa era successo in un solo caso, a Locatello).

Quattro candidati come previsto a Bergamo, quattro anche a Seriate e Dalmine, due ad Albino e cinque a Romano. Poi ci sono tutti i numeri e i nomi relativi agli altri 164 comuni della Bergamasca.

