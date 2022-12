Elezioni regionali, Lombardia al voto il 12 e 13 febbraio

Si voterà in due giorni in Lombardia e nel Lazio, domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri, su proposta del Viminale, approvando un decreto che estende il termine per le operazioni di voto fino al lunedì alle ore 15. La misura si applicherà anche alle elezioni successive. I candidati alla presidenza della Lombardia al momento sono tre: il governatore uscente Attilio Fontana, Pierfrancesco Majorino per il centrosinistra e Letizia Moratti per il terzo polo.