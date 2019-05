Elezioni, tutti i risultati e sindaci eletti

Percentuali e dati dei 166 Comuni al voto I risultati definitivi delle elezioni amministrative e europee.

La riconferma di Gori a Bergamo, il ballottaggio a Dalmine e Romano di Lombardia e tutti i sindaci eletti. I dati, comune per comune, circoscrizione per circoscrizione. I risultati delle elezioni amministrative e europee in uno speciale di oltre 40 pagine su L’Eco di Bergamo in edicola martedì 28 maggio e sul nostro sito nella sezione speciale clicca qui.

