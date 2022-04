Emma Lazzarini taglia il traguardo dei cento anni: «Merito dell’affetto e dell’allegria»

Fin dal matrimonio con Giuseppe (il 15 aprile 1945) ha cominciato a gestire con autorevolezza il negozio di drogheria e dolciumi all’ingrosso in via Nullo angolo via Broseta, e tuttora lo sta dirigendo sbrigando i conti la sera e registrando le operazioni contabili a casa in compagnia della figlia Marina (insegnante in pensione) con la quale vive.

«Sveglia alle 6 - racconta - e durante la colazione mi leggo dalla prima all’ultima pagina L’Eco di Bergamo, soffermandomi sulla cronaca e sullo sport, in particolare l’Atalanta, contagiata prima da mio marito e poi da mio figlio Marino (presidente degli “Amici” da circa tre lustri, ndr). Spero che i nerazzurri vadano in Europa come da sei stagioni a questa parte. Letto L’Eco, scendo in negozio dove rimango sino alla chiusura serale, salvo una breve pausa a mezzogiorno». Nei ritagli di tempo Emma confeziona ancora le bomboniere per le nozze della clientela. Curioso il suo viaggio di nozze: «La guerra non era ancora finita e con Giuseppe siamo stati per 48 ore all’albergo ristorante Pianone. Al terzo giorno siamo tornati a casa, perché stanchi di oziare». Alla giovanissima Emma non è risultato difficile ambientarsi in quattro e quattr’ otto nella nuova attività in quanto, da ragazza, si era già occupata del panificio con forno di famiglia in via San Bernardino.