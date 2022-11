Enrico Ricci lascia Bergamo, sarà prefetto di Catanzaro

Biografia

Ha curato, in particolare, emergenze per calamità naturali, l’organizzazione delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia a Torino, programmi di accoglienza per profughi di varie nazionalità.

È stato componente della commissione di indagine presso il comune di Leinì (To), ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo 267/2000; Commissario straordinario nei Comuni di Bientina, Buti, Chianni, Moncalieri, Cumiana, Nichelino, sub commissario del Comune di Pisa, Presidente delle Commissioni Provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo a Pisa e Torino; Presidente delle commissioni Elettorali circondariali di Pisa, Genova e Torino. Ha anche collaborato con la struttura commissariale per lo stato di emergenza nel territorio di Cengio (Savona) in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale. Ha svolto le funzioni di presidente supplente della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino e di componente dell’Ufficio di supporto del Commissario per l’emergenza nomadi in Piemonte.