Errori o omissioni con il fisco

L’Agenzia delle entrate invia 10mila avvisi Questo il numero delle lettere inviate ai contribuenti bergamaschi per regolarizzare eventuali errori od omissioni. I dati della Pace fiscale a giugno.

«Caro contribuente ti scrivo, così puoi regolarizzare la tua posizione nei confronti del Fisco»: parafrasando la celebre canzone, è il contenuto delle lettere di «compliance». Gli avvisi dell’Agenzia delle entrate per informare gli utenti su anomalie riscontrate nella dichiarazione dei redditi, riguardanti omissioni o infedeltà riscontrate mettendole a confronto con le banche dati degli 007 del Fisco. In provincia di Bergamo, sono circa 10 mila le lettere spedite secondo gli ultimi dati disponibili, mentre per scoprire quanti sono i contribuenti che decideranno di avvalersi della Pace fiscale, la «sanatoria» inserita nella Legge di Bilancio 2019, bisognerà attendere i primi giorni di giugno.

