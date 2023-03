Fai gli auguri al tuo papà su L’Eco di Bergamo: mandaci una foto e festeggia con noi

Per qualcuno il papà è stato troppo severo, per qualcun altro si preoccupava per niente, per altri le sue barzellette erano sempre pessime ma facevano ridere lo stesso. Insomma, il papà è ed è sempre mille emozioni. P roprio per questo motivo, come da tradizione, in occasione della Festa del papà 2023, L’Eco di Bergamo ha deciso di festeggiarlo e raccoglie le vostre foto con dedica: potete mandarci scatti in bianco e nero, foto a colori, collage, scatti rubati o immagini di famiglia… tutto quello che volete purché la foto racchiuda l’essenza del vostro papà e ci racconti, al primo sguardo, cosa lo rende a suo modo unico e speciale per voi.