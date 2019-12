Ferrovie, guasto a Porta Garibaldi

Disagi sulla Bergamo-Carnate Problema alla linea elettrica, sospesa la circolazione per i treni da e per la stazione di Milano. Black out anche tra Milano Lambrate e Greco Pirelli. Complicata la circolazione su diverse linee del trasporto ferroviario regionale.

Una Vigilia di Natale complicata per chi utilizza il treno per spostarsi: alle 5 del mattino del 24 dicembre si è verificato un guasto alla linea elettrica della stazione di Milano Porta Garibaldi, da qui disagi pesanti per i convogli sulle tratte da Novara, Malpensa, Varese, Como, Lecco e sulla linea per Bergamo via Carnate. Per quanto riguarda i collegamenti con Bergamo problemi anche sulla linea Verona/Brescia/Treviglio/Milano, e la Bergamo-Milano Porta Garibaldi.Le linee ferroviarie del trasporto lombardo con ripercussioni per il guasto sono in tutto 13. Un ulteriore guasto si è poi registrato anche tra Milano-Lambrate e Greco Pirelli.

La circolazione dei treni da e per Milano Porta Garibaldi è stata temporaneamente sospesa e per alcuni treni ritardi fino a 50 minuti, per l’impossibilità a proseguire il viaggio verso la stazione di Milano. Previste fermate straordinarie per i treni diretti a Milano Centrale, che sopperiscono così al blocco delle linee dirette a porta Garibaldi.

«Si è verificato un guasto in stazione - hanno fatto sapere da Rfi - i tecnici sono al lavoro e le cause sono in corso di accertamento».

