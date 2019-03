Festa del papà, fai i tuoi auguri on line

Aspettiamo le vostre fotografie Anche quest’anno L’Eco di Bergamo invita i suoi lettori a fare gli auguri ai papà, in attesa del fatidico giorno di festa, martedì 19 marzo.

Come fare? Basta inviare lo scatto del proprio papà attraverso la mail redazioneweb@eco.bg.it oppure direttamente alla nostra pagina Fb «L’Eco di Bergamo». Ma non solo: è possibile partecipare alla raccolta immagini dei papà bergamaschi attraverso Radio Alta, durante la trasmissione del mattino di Teo Mangione «Colazione con Radio Alta». Inserite sempre il nome del papà!

Il gran finale è previsto nella giornata di festeggiamenti, a questo punto anche virtuali. Scatti in una carrellata che racconta la vita bergamasca e mostra, con delicatezza, il passare del tempo. Le fotografie saranno pubblicate sulla nostra pagina Fb, ma anche incorporate di volta in volta in questa notizia. Fotografie attuali, ma sicuramente anche scatti degli anni Sessanta e Settanta, look e acconciature che ora fan sorridere, tra una gita in montagna e un abbraccio sotto l’ombrellone.

Le foto arriveranno dal vasto mondo di Internet e anche grazie a WhatsApp di «Colazione con Radio Alta». Non ci resta che aspettare e aspettarvi con i vostri scatti che ci faranno, come sempre, emozionare.

