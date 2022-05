Festa della mamma, in Gamec e Carrara c’è il «biglietto sospeso»

Il Comune e #Uptotwelve insieme in un progetto per dare la possibilità anche alle famiglie più indigenti di fruire dell’arte.

In occasione della Festa della Mamma, il 6 maggio, con replica anche il 14 maggio, #Uptotwelve, in collaborazione con il Comune di Bergamo, propone «A spasso nel tempo», una nuova iniziativa dedicata alle famiglie che potranno compiere un viaggio lungo qualche secolo tra alcune opere d’arte dell’Accademia Carrara e della GAMeC.

Questa proposta, come le altre di #UpToTwelve per la primavera 2022, è legata a «biglietto sospeso», progetto di solidarietà del Comune di Bergamo, nato nella primavera 2021 con la riapertura degli spazi museali dopo il lockdown, che si pone l’obiettivo di consentire a tutti di visitare il patrimonio culturale della nostra città grazie all’aiuto di chi compra un biglietto di ingresso mettendolo a disposizione di chi non può. I beneficiari sono, infatti, quei nuclei familiari in carico ai Servizi sociali che hanno l’esigenza o il desiderio di un’esperienza di questo tipo ma non possono sostenerne il costo.

«A spasso nel tempo» è un progetto che permette a tutti di visitare il patrimonio culturale della nostra città grazie all’aiuto di chi compra un biglietto di ingresso mettendolo a disposizione di chi non può

«La fragilità economica, che sta colpendo un numero sempre maggiore di famiglie della città, si traduce spesso in un aggravamento dei divari sociali e in un peggioramento delle condizioni di povertà educativa di bambini e ragazzi. Credo quindi fortemente nella necessità di creare una rete di sostegno integrato tra pubblico e privato, tra istituzione e cittadino, tra cittadino e cittadino capace di formulare risposte anche inedite, com’è “biglietto sospeso”, e trasformare una città in comunità. Ringrazio quindi le ideatrici di #UpToTwelve per aver condiviso questo progetto, che ad oggi ha già raggiunto il traguardo di 500 biglietti circa, avviando una sperimentazione importante che si dimostrerà certamente proficua». Dichiara l’assessora alle Politiche sociali Marcella Messina

«È per noi importante sapere che anche quelle famiglie che diversamente non avrebbero mai acceduto a queste realtà educative avranno la possibilità di vivere delle esperienze così arricchenti e formative. Siamo certe che la solidarietà nei confronti delle famiglie in difficoltà educativa non mancherà sul nostro territorio». Raccontano le organizzatrici dell’evento che prevede un percorso tra le opere ispirato al tema degli abbracci.

Messina: «L’obbiettivo è trasformare la città in comunità»

Non a caso, infatti, «chi parteciperà dovrà portare un capo avvolgente: una sciarpa, un foulard, un poncho della mamma oppure la coperta calda con cui ci abbracciamo sul divano».

In particolare, Francesca Valla, la famosa Tata della TV che è tra le ideatrici di #UpToTwelve, accoglierà le famiglie con una lettura animata per i bambini e le bambine per poi accompagnarli, insieme all’educatrice museale, nella visita guidata animata ed esperienziale «su misura» di famiglie e bambini, sia della pinacoteca bergamasca prima, sia della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea – GAMeC.

L’esperienza museale «A spasso nel tempo» partirà dal Rinascimento e arriverà fino ai giorni nostri, percorrendo la storia in compagnia di una guida esperta. Personaggi, paesaggi e storie sono le tappe di questo straordinario viaggio da fare insieme in Accademia Carrara e in GAMeC.

Al termine della giornata chi vorrà pernottare a Bergamo lo potrà fare, previa prenotazione, in una delle case vacanze «So Easy Agency» situate a Bergamo alta: i bambini fino ai 12 anni verranno ospitati gratuitamente.