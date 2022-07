La Festa dell’Apparizione torna a pieno ritmo: ecco il programma

Torna a pieno ritmo la «Festa dell’Apparizione», una delle ricorrenze religiose e popolari più antiche, amate e partecipate dai bergamaschi e non solo. L’evento centrale della devozione mariana della città – al santuario dell’Addolorata, in Borgo Santa Caterina – tornerà ad essere, dopo le limitazioni degli ultimi due anni a causa della pandemia, un susseguirsi di celebrazioni e iniziative divenute tradizione nella tradizione: dalla cena in strada nel Borgo d’Oro, che quest’anno si terrà “in piazza” sul sagrato del santuario il 16 agosto (con giochi, lotteria e animazione), al grande spettacolo pirotecnico presso la Curva Sud del Gewiss Stadium che il 17 agosto illuminerà la città dopo due anni di buio per l’emergenza sanitaria, fino alla solenne processione con l’antico simulacro dell’Addolorata la sera del 18 agosto, presieduta dal vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi.

La tradizionale processione avrà luogo il 18 agosto Martedì 16 tornerà la «cena in piazza»

Il 420° anniversario, bancarelle e luminarie

Giovedì 18 agosto ricorrerà infatti il 420° anniversario del prodigio che affonda le sue radici nel 1602 quando tre raggi di stella andarono a rinvigorire l’effigie, raffigurante la Madonna Addolorata con il Figlio esanime, logorata dal tempo. Fatto prodigioso al quale seguirono una serie di guarigioni e di innumerevoli «Grazie ricevute». L’affresco, collocato sul muro di una casa, da oltre quattro secoli si venera intatto sull’altare maggiore del santuario mariano della città, «luogo di preghiera e di consolazione durante tutto l’arco dell’anno, in particolare per le situazioni di precarietà economica, lavorativa, familiare e di salute», afferma il prevosto e rettore del santuario, monsignor Pasquale Pezzoli. Per la Festa dell’Apparizione non mancheranno le bancarelle lungo Viale Santuario e le caratteristiche luminarie lauretane che vestiranno a festa via Santa Caterina e renderanno unica l’atmosfera, in pieno agosto, nel Borgo d’Oro.

Programma ricco di eventi