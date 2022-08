Festival del Folclore, le delegazioni ricevute dal sindaco a Palafrizzoni

Con il ricevimento a Palazzo Frizzoni delle delegazioni presenti al Festival del Folclore, manifestazione organizzata dal Ducato di Piazza Pontida e giunto alla 38ª edizione, si consolida il legame tra Bergamo e il mondo, le tradizioni locali e gli scambi internazionali. «L’incontro con il sindaco è un momento semplice ma molto significativo – commenta il Duca Mario Morotti “Smiciatöt” -. Il festival ha registrato anche quest’anno un grande successo. Agli eventi in città si è aggiunta anche una formula itinerante, con esibizioni a Oriocenter, Paladina, Barzana, Clusone, Romano di Lombardia e Pognano ». Il Duca era in testa al corteo, formato dalle delegazioni di Cile, Repubblica Ceca e Georgia, insieme al Giopì e alla Margì, Arlecchino e i Gioppini di Bergamo. Presenti anche Fabrizio Cattaneo, vicepresidente della Federazione italiana tradizioni popolari, e l’assessore Marco Brembilla.

Domenica 28 spettacoli al mattino e nel pomeriggio

Domenica 28 la conclusione della settimana di balli e spettacoli: esibizioni in occasione della Messa in Duomo (ore 10,30) e dalle 16 spettacolo finale in Piazza Vecchia con la partecipazione di tutti i gruppi folk stranieri.