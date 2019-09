Fiamme in un box a Curno -Foto

Coinvolta una donna di 89 anni Alle 11 di sabato un incendio si è sviluppato in un garage a Curno in via Manzù, sul posto i Vigili del fuoco, ci sarebbe una persona ferita.

Ancora non si conoscono le cause dell’incendio che si è sviluppato in un box di un condominio in via Manzù a Curno, sul posto sono subito intervenuti i Vigili del fuoco per spegnere le fiamme. L’incidente è avvenuto alle 11 di sabato 14 settembre.

Sul posto anche un ambulanza del 118 che ha soccorso una donna di 89 anni, le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

Sono interventi i carabinieri di Bergamo e una pattuglia di Sorveglianza Italiana.

incendio garage curno

© RIPRODUZIONE RISERVATA