Fiera dei Librai, nuova location in piazzale Alpini dal 28 maggio al 5 giugno

La Fiera dei Librai Bergamo, giunta alla 63esima edizione, propone quest’anno alla sua grande comunità di affezionati lettori una versione inedita della manifestazione spostandosi temporaneamente in Piazzale Alpini, un nuovo spazio cittadino, inaugurato l’anno scorso e oggi vivace luogo di socialità, aggregazione, intrattenimento e cultura della città. La 63esima Fiera dei Librai Bergamo si svolgerà da sabato 28 maggio a domenica 5 giugno: nove giorni di appuntamenti con l’autore ed esposizione di volumi, trasformeranno la piazza in una grande libreria dove sarà possibile trovare un’ampia offerta di titoli tra romanzi, saggi e volumi per ragazzi.