Fiera, respinto il ricorso in Cassazione

Cristini: resta l’accusa di peculato Respinto il ricorso in Cassazione per l’ormai ex direttore di Promoberg: i legali però ottengono la revoca dei domiciliari.

La Cassazione ha respinto il ricorso sulla riqualificazione del reato per Stefano Cristini, ormai (ex) direttore di Promoberg, che resta quella di peculato. È dunque confermato che ha agito quale pubblico ufficiale.

Le contestazioni sui 139.500 euro che secondo gli inquirenti si sarebbe intascato falsificando i rimborsi di alcuni dipendenti della Promoberg configurano il peculato contestato dalla Procura (dai pm Emanuele Marchisio e Silvia Marchina), in quanto come (ex) direttore tecnico di un ente di pubblica utilità avrebbe agito come incaricato di pubblico servizio, equiparato a un pubblico ufficiale. Non è passata dunque la linea sostenuta dai legali di Cristini, Federico Cecconi e Nicolò Velati, già nel ricorso al Riesame contro l’ordinanza cautelare del gip Federica Gaudino, secondo cui l’ex direttore non può essere considerato un pubblico ufficiale non essendo Promoberg un ente pubblico. In quel caso l’ipotesi di peculato avrebbe dovuto essere riqualificata in appropriazione indebita.

Gli avvocati di Cristini hanno però ottenuto la revoca dei domiciliari in quanto il loro assistito non è più in carica alla guida dell’Ente Fiera e quindi non ha più facoltà di reiterare il reato.

