Fisco on line, dal 1° ottobre si cambia: solo con Spid, Cie e Cns Gli ultimi affezionati alle credenziali Fisconline hanno ancora 15 giorni per convertirsi alle nuove credenziali Spid, Cie o Cns che dal primo ottobre saranno le uniche con le quale il contribuente potrà accedere ai servizi dell’Agenzia delle Entrate.

Per il momento nulla cambia per imprese e professionisti per i quali le credenziali Fisconline ed Entratel restano attive. «La dismissione di username e password Fisconline, avverrà alla mezzanotte del 30 settembre 2021. Da quel momento le tre chiavi digitali - Spid, Carta d’identità elettronica e Carta Nazionale dei Servizi - saranno le uniche valide per i servizi online». Il passaggio era annunciato da tempo perché previsto dal decreto Semplificazioni dello scorso anno e molti contribuenti usino già le credenziali per aver accesso a diversi servizi della Pubblica amministrazione non solo quelli dell’Agenzia delle Entrate. Nulla cambia, invece per i servizi disponibili all’utenza senza bisogno di registrazione, come la verifica del codice fiscale, la verifica della partita Iva e la prenotazione appuntamenti. Le nuove modalità di autenticazione non interessano, per il momento, i professionisti e le imprese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA