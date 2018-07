Fortissimo temporale nella notte

Allerta per rischio idrogeologico Notte di maltempo sulla Bergamasca. Dopo la Val Seriana flagellata nel pomeriggio da grandine e acqua, anche la città e la pianura sono state colpite da un forte temporale nelle prime ore di sabato 21 luglio.

Una perturbazione di origine atlantica ha infatti raggiunto il nord Italia portando piogge e temporali sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nella Bergamasca le zone più colpite sono state la Val Seriana e la Valle Imagna, poi nella serata Bergamo e la Bassa. I vigili del fuoco di Bergamo non hanno avuto segnalazioni di particolari allagamenti o danni a cose e persone. Da segnalare un albero caduto a Lenna.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prosegue per tutto il weekend: sulla base dei fenomeni previsti il Dipartimento ha anche valutato un’allerta arancione per rischio idrogeologico sulla Lombardia centro-settentrionale.

Il week-end dunque si conferma quindi instabile soprattutto al Nord dove saranno più probabili e frequenti rovesci e temporali irregolari, anche di forte intensità. Non sono da escludersi delle grandinate e colpi di vento. I fenomeni saranno distribuiti a macchia di leopardo: non mancheranno infatti delle fasi asciutte e soleggiate, in particolare su coste e pianure.

