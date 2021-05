(Foto by Bedolis)

Le bandiere dell’Atalanta sul Sentierone in vista della finale di Coppa Italia (Foto by Bedolis)

Forza Atalanta, anche il Sentierone si veste di nerazzurro - Foto e video Un incoraggiamento per i nerazzurri a cui mancano solo tre punti per la Champions League e che giovedì 19 maggio giocano la finale di Coppa Italia.

Un incoraggiamento per i nerazzurri a cui mancano solo tre punti per la Champions League e che giovedì 19 maggio giocano la finale di Coppa Italia. È questo il significato delle bandiere dell’Atalanta apparse nella tarda mattinata di giovedì 13 maggio sul Sentierone e su un lato di Piazza Vittorio Veneto, una per arcata. Nel cuore della città un segno ben visibile del supporto di tutti i bergamaschi alla squadra del cuore.

