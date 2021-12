Francesco Accetta nuovo capo del 112 e dell volanti della Questura Dal 10 gennaio il Commissario della Polizia di Stato Francesco Accetta, 56 anni, sarà il nuovo dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico a cui fanno capo il numero unico europeo di emergenza 112 e le Volanti.

Bergamasco d’origine, laureato in Scienze Giuridiche all’Università di Cassino, si è arruolato quale agente ausiliario in polizia nel 1986 e ha prestato servizio presso il III Reparto Mobile a Milano. Nel 1989, vincitore di concorso per Ispettori, veniva destinato alla Criminalpol di Reggio Calabria e successivamente alla Squadra Mobile sezione distaccata di Gioia Tauro.

Dal 1993 è in servizio alla Questura di Bergamo dove ha prestato la propria attività lavorativa in seno a diversi uffici, Squadra Mobile, Ufficio Controllo del Territorio, Ufficio immigrazione, Divisione Anticrimine e da ultimo quale funzionario addetto alla Digos.

La sua assegnazione a capo dell’Ufficio di prevenzione generale, fortemente voluta dal Questore Maurizio Auriemma, si inserisce nella ampia manovra di valorizzazione delle risorse attribuite ad un settore strategicamente determinante quale quello del controllo del territorio, ancor più in questa fase di emergenza sanitaria.

