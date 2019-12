Frode a imprenditori, due arresti

Coinvolta anche la Bergamasca La Guardia di Finanza di Vicenza ha sequestrato 174 mila euro agli amministratori «di fatto» di due società «cartiere» con sede a Milano operanti, rispettivamente, nel settore del commercio all’ingrosso di macchine ed attrezzature per ufficio ed in quello dei servizi di supporto alle imprese, accusati di frode fiscale attraverso false prestazioni di consulenza.

Indagati i due amministratori,di 43 e 69 anni, entrambi residenti in provincia di Pavia. Le due società avrebbero operato ai danni di una società vicentina operante nel settore del riciclo di rifiuti solidi e biomasse. I finanzieri hanno accertato un sistema di frode fiscale realizzato attraverso l’emissione, negli anni d’imposta dal 2015 al 2019, di numerose fatture per operazioni economiche inesistenti da parte delle due imprese milanesi, qualificate come «cartiere», nei confronti di 10 società operanti nelle province di Bergamo, Milano, Pavia e Vicenza nei settori delle pulizie generali di edifici, agenzia di recupero crediti, recupero per il riciclaggio dei rifiuti solidi e biomasse, altri lavori di costruzione ed installazione e rimozione di elementi di amianto per l’edilizia, relative a prestazioni di consulenza mai effettuate per l’importo complessivo di oltre 990.000 euro.

Il decreto di sequestro ha riguardato un conto corrente bancario e prodotti assicurativi, nonché la quota di un immobile in provincia di Pavia, di proprietà di uno degli indagati.

