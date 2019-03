Frode fiscale da 70 milioni di euro

Ai domiciliari anche due bergamaschi La Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di dieci persone (tre in carcere e sette ai domiciliari), con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale.

Il danno provocato all’Erario ammonterebbe a oltre 70 milioni di euro. Le indagini sono scaturite da una verifica fiscale eseguita dall’Agenzia delle entrate – Direzione centrale accertamento – nei confronti della «Alma spa», società operante nella fornitura di lavoro temporaneo. È stato scoperto un sofisticato e imponente sistema per frodare il fisco attraverso il meccanismo delle indebite compensazioni d’imposta.

La compensazione tributaria consiste nella possibilità riconosciuta al contribuente che vanta un credito nei confronti dell’Erario di utilizzarlo per il pagamento di eventuali debiti nei confronti dello stesso. Le persone indagate sono complessivamente 27, fra cui tre consulenti fiscali napoletani in stretto rapporto con i principali imprenditori coinvolti. Agli arresti domiciliari anche due bergamaschi di Treviglio e Carvico.

I consulenti fiscali avrebbero gestito, tramite prestanomi compiacenti, oltre 30 compagini societarie con 17.000 dipendenti e un fatturato di circa 400 milioni di euro. Il fulcro di questo gruppo societario sarebbe stato individuato nella holding «Altea srl». Il provvedimento odierno, oltre le misure personali prevede il sequestro preventivo delle disponibilità finanziarie nei confronti di 32 società e, per equivalente, dei beni patrimoniali riconducibili ai 27 indagati, per un ammontare complessivo pari a oltre 70 milioni di euro. In particolare, oltre alle disponibilità finanziarie sui conti bancari di società e indagati, si stanno sottoponendo a sequestro anche immobili di pregio nelle province di Bergamo, Salerno, Cagliari, Reggio Emilia, Napoli, Caserta, Vibo Valentia, nonchè due ville, a Capri e Sperlonga, quote societarie e autovetture di grossa cilindrata intestate agli indagati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA