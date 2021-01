Frontale a Brusaporto sulla statale 42 Muore una donna di 44 anni, 4 feriti

Lo schianto a Brusaporto e i primi soccorsi sulla ex statale 42

Schianto mortale a Brusaporto, sulla statale 42 del Tonale, all’altezza del ponte della nazionale che porta a Montenegrone. Una donna di 44 anni ha perso la vita nell’impatto tra più veicoli mentre altre quattro persone sono rimaste ferite, pare in modo non grave. L’incidente è avvenuto intorno alle 18 di domenica 31 gennaio. Sul posto sono intervenute l’auto medica e tre ambulanze, i Vigili del fuoco di Bergamo, i Carabinieri di Bergamo e la Polizia stradale per i rilievi del caso. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. I feriti - un uomo di 50 anni, una donna di 41 e due ragazzi, una di 17 anni e un giovane di 23 - sono stati ricoverati all’ospedale Papa Giovanni XXIII.

