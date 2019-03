Colpo a Mediaworld, notte da Far West Inseguimento e spari a Grassobbio L’ennesimo furto di cellulari nel magazzino del negozio di elettronica si è trasformato in un inseguimento con colpi di pistola.

Un furto che si è trasformato in una scena da film d’azione nella notte tra mercoledì 6 e giovedì 7 marzo in via per Azzano a Grassobbio, nella zona industriale del paese. E l’ennesimo colpo di cellulari messo a segno nel magazzino Mediamarket.

La sede di Mediamarket a Grassobio

I ladri hanno agito velocemente nella notte, ma sono stati scoperti e intercettati dalle guardie giurate e dai carabinieri della compagnia di Bergamo. Ne è nato un’inseguimento con sparatoria. Non c’è stato nessun ferito. I malviventi sono riusciti a fuggire a piedi. Due delle tre auto usate per il colpo sono state recuperate e anche una parte del bottino che ancora non è stato quantificato.

Al vaglio dei carabinieri anche le telecamere dell’impianto di videosorveglianza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA