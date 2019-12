Furto sventato al golf club Ai Colli

Ladri in fuga da via Longuelo Una pattuglia della Questura di Bergamo e la Sorveglianza Italiana in azione nel primo pomeriggio di sabato 28 dicembre.

Tentato furto nel pomeriggio di sabato 28 dicembre al golf club «Ai Colli di Bergamo» di via Longuelo 264. Verso le 13,30 è scattato l’allarme collegato all’istituto di vigilanza Sorveglianza Italiana e sono subito intervenute le pattuglie delle guardie giurate e una Volante della questura. I ladri erano già fuggiti dopo aver divelto una portafinestra, senza avere il tempo di entrare a rubare, spaventati dopo il suono dell’antifurto. Le ricerche dei malviventi sono state estese in tutta la zona ma non hanno dato esito.

