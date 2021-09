Gasperini: «Penalizzati dalla sosta delle nazionali, Zapata convocato» La conferenza stampa del tecnico Gian Piero Gasperini alla vigilia di Atalanta - Fiorentina sabato sera al Gewiss Stadium.

«La Fiorentina nelle sette od otto sorelle ci sta». Alla vigilia della ripresa del campionato, Gian Piero Gasperini tiene in massima considerazione l’avversario di turno sabato (ore 20.45) al Gewiss Stadium: «Ha tenuto Vlahovic che è cresciuto in modo esponenziale rinunciando a offerte molto cospicue, segnale che è una società che vuole riprenderci il posto che le abbiamo tolto nel panorama nazionale. Ha anche aggiunto giocatori importanti ed è giusto che abbia ambizioni», riflette l’allenatore dell’Atalanta.

Il problema a Zingonia è il ritorno scaglionato e molto ritardato dei nazionali: «Ilicic è rientrato con un po’ di mal di schiena, Musso torna forse alle 22, Maehle ha fatto due partite e mezzo ma io preferisco che i miei giochino, Gosens lo rivedo solo oggi ma ha già giocato l’ultima mezz’ora con la Germania: il giorno che abbiamo per preparare la sfida dobbiamo sfruttarlo. Ci vuole la “carogna” giusta per riprendere il campionato e martedì poi c’è il Villarreal».

In infermeria restano Hateboer e Muriel: «Non conto tanto su Luis, perché ho la sensazione che debba rimanere fuori parecchio. Dopo questa serie di sette partite in 22 giorni ne riparleremo: un bel guaio, ma abbiamo tutto sommato sei giocatori offensivi per tre ruoli».

«L’Atalanta è stata una delle più penalizzate dalla sosta delle nazionali, ma questo è il calendario e riguarda tante squadre – ha proseguito il tecnico nerazzurro –. Zapata sta bene, si sta allenando con la squadra. Chiaramente rispetterò quella che sarà la sua condizione, farà parte dei convocati, ma non so se dall’inizio o partirà dalla panchina».

© RIPRODUZIONE RISERVATA