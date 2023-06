GiCoBe, il parco-giardino per i piccoli pazienti del «Papa Giovanni XXIII»

È stato presentato mercoledì 21 giugno GiCoBe (Gioco Colore Bergamo) il nuovo parco-giardino dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, unico nel suo genere tra i parchi e giardini esterni degli ospedali italiani. L’area verde attrezzata che è stata realizzata ai piedi della Torre 2 potrà contribuire a rendere meno stressante per i bambini l’attesa di un esame e le giornate di ricovero.

Un mondo fantastico e colorato

È ispirata ai principi pedagogici dell’Outdoor Education: un mondo fantastico e colorato, che offre stimoli in base ad un approccio sensoriale ed esperienziale. Il progetto, il cui cantiere è stato ultimato nei tre mesi previsti, è ideato e sostenuto dall’associazione Amici della Pediatria. All’inaugurazione hanno voluto assistere molti pazienti insieme ai loro genitori. Presenti anche le autorità.

Stasi: «Un valore aggiunto»

L’inaugurazione del parco

«Prende forma un progetto che con piacere abbiamo autorizzato – ha dichiarato il direttore generale dell’ospedale Maria Beatrice Stasi -. Nella recente riorganizzazione abbiamo rafforzato quello che io amo definire “l’ospedale dei bambini dentro l’ospedale di tutti”. Questa iniziativa è un valore aggiunto». «Sono profondamente grato per questo luogo, che riporta ai nostri pazienti la gioia e la spensieratezza della vita quotidiana - commenta Lorenzo D’Antiga, direttore del Dipartimento percorsi pediatrici integrati e direttore della Pediatria -. Trasformerà il periodo di malattia in un percorso che non interrompe le normali attività di un bambino».