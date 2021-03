Gori in tv: il turismo? Ripartirà in estate. A breve la situazione resta critica «La prospettiva a breve sul turismo è particolarmente critica, non possiamo farci grandi illusioni per il mese di aprile, ma credo che in estate la prospettiva sia più positiva». Lo ha detto il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, intervenendo a «Stasera Italia» su Rete4.

«L’esito delle vaccinazioni ci consentirà forse non una totale normalità di comportamenti, ma almeno di tornare a spendere un po’ del nostro tempo libero nelle località italiane» ha detto il primo cittadino aggiungendo che «la soluzione non credo sia una partecipazione pubblica a tutte le imprese del turismo in difficoltà».

Gori ha parlato di più temi, tra cui il reddito di cittadinanza: «Io sono tra quelli che hanno criticato la decisione nel 2018 di cancellare con un colpo di spugna il reddito di inclusione per dar vita al reddito di cittadinanza, che mi è sembrata una scelta affrettata e una misura con molti limiti.Però oggi questo abbiamo, il reddito di cittadinanza, e credo che dobbiamo lavorare per migliorarlo» ha spiegato e aggiunto: «Sappiamo che penalizza gruppi familiari numerosi, quelli con tanti figli e in qualche modo invece privilegia i nuclei familiari più piccoli, sappiamo che non aiuta le famiglie con disabili ei sappiamo che non aiuta gli stranieri. Io credo che si debba necessariamente fare quello che hanno fatto tanti altri paesi europei: darci una misura universale sapendo che il primo modo per aiutare le persone è dare loro il modo di lavorare quindi creare posti di lavoro e remunerare il giusto ma serve anche una misura di sostegno della povertà».

