Grande gioia per Bergamo

Oggi don Glauco sarà prete Grande gioia per la Chiesa di Bergamo per l’ordinazione sacerdotale di don Glauco Grazioli: la celebrazione in diretta su Bergamo Tv e sul sito de L’Eco.

Grande gioia per la Chiesa di Bergamo per l’ordinazione sacerdotale di don Glauco Grazioli, 29 anni, di Stezzano, che gli sarà conferita sabato 25 maggio alle 17 in Cattedrale dal vescovo Francesco Beschi durante una solenne concelebrazione eucaristica. Il rito sarà trasmesso in diretta da Bergamo Tv (canale 17) e dal sito www.ecodibergamo.it.

Il rettore del Seminario don Gustavo Bergamelli chiamerà don Glauco, che risponderà «Eccomi!» e si disporrà davanti al vescovo, a cui il rettore chiederà la sua ordinazione. Dopo l’omelia, seguiranno le interrogazioni del vescovo sugli impegni a cui don Glauco è chiamato e poi gli si avvicinerà promettendo rispetto e obbedienza. Quindi si prostrerà a terra mentre l’assemblea canterà le Litanie dei Santi. Il vescovo imporrà poi le mani sul suo capo e reciterà la preghiera di ordinazione. Seguiranno la vestizione degli abiti sacerdotali, l’unzione delle mani con il sacro Crisma e la consegna del calice con il vino e della patena con il pane. Infine l’abbraccio con il vescovo e i sacerdoti concelebranti. Domenica 26 maggio alle 10,30, nella chiesa parrocchiale di Stezzano, la prima Messa di don Glauco.

