Guanti monouso, video tutorial

Sai come toglierli e indossarli? Inail ha pubblicato su Youtube un video che spiega in breve quali siano le procedure corrette perchè l’utilizzo sia veramente efficace.

I guanti monouso saranno, insieme alle mascherine, un punto fermo della sicurezza nell’affrontare la fase 2. Si dovranno utilizzare tutti i giorni e per qualsiasi attività tra lavoro, mezzi pubblici, negozi e supermercati.

Ma perchè siano veramente efficaci bisogna saperli utilizzare nel modo corretto. In questo video semplice e chiaro ecco come rispettare le indicazioni di uso e di rimozione dei guanti, potenzialmente infetti, praticando sempre un’adeguata igenizzazione delle mani.

- Lavare le mani con il sapone o igenizzarle con gel alcolico

- Controllare che la misura dei guanti sia corretta e che siano integri

- Togliere bracciali o anelli per evitare di danneggiare il guanto

- Il guanto va sostituito se è danneggiato o sporco

- Per rimuoverli: prendere il primo guanto dal polsino e sfilarlo rivoltandolo tenendolo nella mano ancora inguantata. Con la mano libera sfilare l’altro guanto infilando due dita sotto il polsino e rivoltandolo racchiudendo il secondo quanto in quello tolto in precedenza.

- Buttarli nella raccolta indifferenziata dei rifiuti e lavarsi le mani.

Guarda il video.

