Guasto a Milano, ritardi di oltre un’ora per 26 treni. Odissea per centinaia di pendolari

Una vera odissea per i pendolari, molti dei quali hanno lamentato la scarsa informazione da parte delle ferrovie: su alcuni tabelloni era per esempio indicato il ritardo di quasi tutti i treni, senza tuttavia la precisazione delle tempistiche. L’intercity per Livorno ha registrato 120 minuti di ritardo, il regionale per Torino Porta Nuova fino a 140.