«Ho perso il portafogli al Papa Giovanni»

Una mamma: aiutatemi a ritrovarlo L’appello di Silvia: «Dentro c’erano i documenti miei e di mio figlio disabile, oltre alla foto dell’altro figlio, morto sul lavoro anni fa. Se qualcuno lo trovasse, per favore lo riconsegni alla vigilanza dell’ospedale».

«Buongiorno, ho perso il mio portafoglio ieri mattina nel parcheggio dell’ospedale “Papa Giovanni”, dentro avevo tutti i miei documenti e quelli di mio figlio disabile e la foto ricordo di mio figlio morto sul lavoro anni fa, se qualcuno lo trovasse chiedo che venga riconsegnato alla vigilanza dell’ospedale».

È l’appello di una mamma, Silvia Pellegrinelli, che raccogliamo e pubblichiamo nella speranza di esserle d’aiuto nel recuperare il portafoglio con documenti e ricordi. Ci rivolgiamo ai nostri lettori affinché condividano l’appello, anche via social, in modo che abbia la maggior diffusione possibile. Se qualcuno trovasse il portafoglio in questione, può consegnarlo alla vigilanza del «Papa Giovanni». Aiutiamo questa mamma in difficoltà!

